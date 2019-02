AFP: Prantsusmaa ja Saksamaa jõudsid Nord Stream 2-s kompromissile

Riigid leppisid kokku, et tagatakse reeglite täitmine «selle liikmesriigi territooriumil ja territoriaalmeres, kuhu paigutatakse esimene ühenduspunkt». Selleks riigiks on Saksamaa.

Prantsusmaa teatas neljapäeval, et toetab Euroopa Liidu gaasidirektiivi laiendamist kolmandast riikidest tulevatele gaasitorudele, mille hulgas on Venemaad ja Saksamaad ühendav Nord Stream 2. See tähendaks EL-i kontrolli gaasijuhtme üle.