Esimesed tulemused: Soome kodanikupalk ei vähendanud töötust, aga tõstis heaolu

Praeguseks on valminud kodanikupalga eksperimendi esimese aasta tulemuste analüüs, mis näitas, et igakuine lisaraha ei motiveerinud osalejaid tööd leidma. «Esimese aasta andmete põhjal võime öelda, et kodanikupalga saajatel ei läinud tööturul ei paremini ega halvemini, kui kontrollgrupis olnud inimestel,» ütles uuringu koordinaator Ohto Kanninen.