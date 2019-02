Maksuamet puistas saarlaste kodusid: konfiskeeriti viis puskarimasinat ja 85 liitrit puskarit

Alkoholiseaduse järgi on puskari valmistamine ja villimine Eestis ka enda tarbeks keelatud, samas võitlust selle, kui rahvusjoogi legaliseerimiseks on setode hansameistrid pidanud aastaid.

«Eks see ole seadusandja tahe, kas see võiks olla Eesti riigis legaliseeritud või mitte. Maksu- ja tolliameti asi on paraku seadust täita ja alkoholiseadus ütleb väga selgelt, et puskariaparaadi omamine ja valdamine on keelatud Eesti Vabariigis,» rääkis maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talitsue juhtivinspektor Kunnar Keres.