Tööandjad: ka need, kellel oli Reformierakonnast kõrini, pidid Ratase valitsuses pettuma

Verni Loodmaa, Eesti hotellide ja restoranide liidu juhatuse esimees ütles, et külalislahkuse tööstusharus on juba pikemalt olnud väljakutseks lisaks kvalifitseeritud tööjõu puudusele ka sektori kasumlikkus, mis otseselt pärsib konkurentsivõimet. «Oktoobris konjunktuuriinstituudi tehtud uuringu järel on majutuse ja toitlustuse valdkonna kasumlikkus 3,4 protsenti, Eesti ettevõtluse keskmine 6 protsenti, Euroopa Liidus 20 protsenti.»

Kasumlikkuse langus on Loodmaa sõnul otseselt seotud sektori võimekusega investeerida nii tootearendusse kui ka oma inimestesse. «Seetõttu on väga oluline, et see riik suunaks enam rahalisi vahendeid kutseharidusse ja töötajaskonna ettevalmistamisse. Möödunud aastal toimunud kutseeksamite riigipoolse rahastamise järsk vähendamine ei ole hea plaan ning mõjub halvasti kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamisele.»