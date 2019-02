EAS avab Dubais välisesinduse

«Dubai esinduse avamine on kindlasti hea uudis meie ettevõtjatele ja oluline samm majandussuhete tugevdamiseks Pärsia lahe riikidega,» ütles peaminister Jüri Ratas ning lisas, et Eestil on au tänavu olla ka Dubais toimuva kõrgetasemelise konverentsi World Government Summit ametlik külaline. Lisaks EASi välisesindusele avab Eesti suvel Abu Dhabis saatkonna ning koostöös eraettevõtjatega osaletakse 2020. aastal toimuval EXPO maailmanäitusel.

«Eesti ja Araabia Ühendemiraatide suhetes on käes murranguline ajastu. Peame Eesti nähtavust Lähis-Ida piirkonnas suurendama Eesti ettevõtjate ekspordivõimaluste laiendamiseks, samuti on meie esindatus oluline ka seetõttu, et kogu Pärsia lahe piirkond on muutumas üha populaarsemaks turismisihtkohaks eestlastele,» sõnas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.