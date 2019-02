LHV sai finantsinspektsioonilt loa tegutseda UK-s ka pärast Brexitit

«Meie ettevalmistused Brexitiks on loodetud järjel ja nüüd on meil kuni järgmise aasta lõpuni aega, et teha ülejäänud sammud, mis võimaldavad LHV filiaalil Londonis plaanitud viisil jätkata. Töö käib ja oleme optimistlikud, et meie taotlus Ühendkuningriigi finantsjärelevalve juures saab samuti peagi soovitud vastuse,» ütles LHV Ühendkuningriigi filiaali juht Andres Kitter.