Tööandjad: mõnusast diivanist võib saada meie rahva hauakivi

Täna toimus Maarjamäe Lossi pop-up stuudios juba 15. korda Tööandjate Keskliidu aastakonverents «Tuulelohe lend», kus said sõna ettevõtjad ja esines Eesti poliitika raskekahurvägi. Kõnesid pidasid Tööandjate värske volikogu esimees Kai Realo ja metafoorne Lennart Meri, keda kehastas näitleja Anu Lamp.

Tööandjate volikogu esimeheks valitud Kai Realo ütles oma avakõnes: «Täna on Eesti ettevõtjate jaoks üheks kõige põletavamaks teemaks inimesed - Eesti inimesed, kelle heaolu allikaks saab olla vaid majanduskasv, keda ei jätku, et täita kõiki vabu töökohti, need on Eesti noored, kes ootavad tööjõuturult rohkem paindlikkust ja vähem norme, kui varasemad põlvkonnad.»

President Lennart Merina rahva ette astunud Anu Lamp esitas mõtteid, mida Lennart Meri võiks ja tahaks Eesti rahvale täna öelda: «Meie tänased mõtted ei ole suunatud tulevikku või on suunatud tulevikku vaid sel moel, et meil viie või kümne aasta pärast oleks toanurk soe ja värske piim laual, kuid need on varblase unistused − ja rahvas nii ei saa. Rahva suuruse määrab ära tema unistuste suurus, ja kui me unistame vaid keskküttest ning pastöriseeritud piimast, siis − armsad sõbrad − ei saa me neidki. Hakakem taas unistama, hea rahvas, ja uskugem oma unistustesse, sest meie ühine Eesti vajab meie unistusi ja meie usku“ ning lisas samas hoiatavalt “ Täna ütlen ma: olukord on roosiline, kuid see on tuleviku kõdu. Meil on hea olla, meil on mugav olla, kuid see mugavus, liigne rahulolu tähendab lõpu algust −, siis mõnusast diivanist võib saada meie rahva hauakivi.»

Päeva vältel esinesid konverentsil Elering ASi juhatuse esimees Taavi Veskimägi, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, Riigireformi SA nõukogu liige ja vandeadvokaat Jüri Raidla. Erakondade valimislubaduste hindasid ja nende võimalikke mõjusid kalkuleerisid arutelu vormis poliitikavaatleja Andreas Kaju ja EBSi vaba majandusmõtte professor Hardo Pajula.

Päeva lõpukõne pidanud vaimulik Annika Laats esitas oma vaate tänase Eesti elule ning tõdes: «Jah, me oleme kõik liiga omaette ja eraldi. Oma enesekesksuses jääme me üksildaseks, kus igaüks on justkui oma kotta tõmbunud tigu. See on nii üksikindiviidi kui ka ühiskonna häda, kui me oleme kui tigude koloonia. Tegelikult oleme me aga osa suuremast tervikust. Inimene saab inimeseks läbi teiste inimeste.»

Ta lisas: «Lõhed ja tülid meie ühiskonnas ja inimeste vahel jäävada aga meil peab olema püüd leppida ja soov neid lõhenemisi vältida. Leppimine nõuab pingutust. Pingutamata me aga lõhestume ja kapseldume järjest rohkem. Kui silotornid oleksid akendega, siis me näeksime, mis meie kõrval toimub.»

Päeva kokkuvõttes tõdes Tööandjate juhataja Toomas Tamsar: «Kuulates tänaseid esinejaid, ma kuulsin väga palju millegi ja kellegi kaitsmisest. Kui me mõtleme liiga palju kaitsmisest, ei jõua me kaugele. Kui käed on rusikas, siis nendega ei saa pai teha ega sõbralikult kätt suruda. Lõhed pidurdavad meid oluliste otsuste tegemisel. Neid võiks vähem olla.»