Hiigelvõlas firma: lihtne oleks kliendid pankrotti ajada

«Käesolev aasta on põllumehele olnud väga raske ja otsime põllumeestele lahendusi. Lihtne oleks võlguolevad kliendid pankrotti ajada, aga see ei too kiiresti raha arvele ja pigem suuname kliente laenu taotlema. See kõik võtab aega,» rääkis Vahar.