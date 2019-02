Vanarauaäris on väga ebakindlad ajad

«Olgu nendeks siis USA-Hiina kaubanduskonflikt, Brexit ja nii edasi. Üks on kindel - maailmas suuruselt teise majanduse, nagu USA seda on, tipp on saavutatud ning Euroopa majandus on on samuti jahenemas. Euroopa majanduse jahenemist mõjutab eelkõige ekspordilangus Hiina suunal, mis on tingitud Hiina majanduse jahtumisest ning sellest tulenevalt nõrgenevast nõudlusest,» kirjeldas Kollamaa potentsiaalseid mõjureid.