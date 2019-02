Läänemere SAR-ametid määratlesid koostööreeglid keemiaõnnetuste korral

Projekti üheks eesmärgiks oli välja töötada ühised standardprotseduurid inimelude päästmiseks laevaõnnetuste korral, mis on seotud ohtlikke ja mürgiseid aineid vedavate veesõidukitega. Konverentsi moderaator, Euroopa Meresõiduohutuse Ameti endine direktor Markku Mylly sõnas, et mereohutus ja -turvalisus on aastate jooksul oluliselt paranenud, ent vaatamata sellele õnnetusi siiski juhtub. Läänemereriigid on valmis väga kiirelt reageerima naftareostusele, kuid valmisolek keemiaõnnetuse lahendamiseks on oluliselt tagasihoidlikum.