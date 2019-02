The New York Timesi tellijate arv kasvab mühinal

Samal ajal kui paljud ajalehed maadlevad printmeediatulude kahanemise korvamisega, on The New York Times ehitanud üles suure digitellimuste äri. Tellimused on hakanud kasvama eriti pärast Donald Trumpi saamist USA presidendiks. Ajaleht on tema üheks suuremaks kritiseerijaks ning tema varjatud tegevuste avalikustajaks.