Nordecon duubeldas mullu kasumi

Eelmisel majandusaastal kasvasid nii Nordeconi brutokasum, ärikasum kui maksustamiseelne kasum. Brutokasum kasvas 15,4 protsenti 10 miljoni euroni ja brutokasumlikkus kasvas 0,7 protsendipunkti 4,5 protsendini. Kasumlikkuse paranemine leidis aset just neljandas kvartalis, teatas Nordecon börsile.

«Aasta arvestuses on kasumlikkus paranenud mõlemas tegevussegmendis. Hoonete segmendi kasumlikkus oli 2018. aastal 4,7 protsenti ning neljandas kvartalis 8,3 protsenti, võrreldes 2017. aasta 4 protsendiga ja toonase neljanda kvartali 3,3 protsendiga. Rajatiste segmendis oli kasumlikkus 2018. aastal 5,6 protsenti ning neljandas kvartalis 1,9 protsenti, võrreldes 2017. aasta 4,1 protsendi ja 4,5 protsendiga,» märkis kontserni juhatus majandustulemuste kokkuvõttes.

Finantstulusid ja – kulusid mõjutasid aruandeperioodil jätkuvalt valuutakursi muutused kontserni välisturgudel. Kui Ukraina grivna tugevnes aruandeperioodil euro suhtes ligikaudu 5,6 protsenti ning kontsern kajastas Ukrainas asuvale tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest valuutakursi kasumit aruandeperioodil summas 147 000 eurot, siis Rootsi kroon nõrgenes euro suhtes aruandeperioodil ligikaudu 4 protsenti. Finantskuludes on Rootsi krooni kursikahjumit kajastatud summas 121 000 eurot, mis tekkis Rootsis asuvale tütarettevõttele eurodes antud laenu ümberhindamisest.

Ukraina osakaal müügitulus on võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud. Töös oli kaks hoonete ehituse ja üks rajatiste valdkonna peatöövõtuleping ning lisaks on võrreldes eelmise aruandeperioodiga oluliselt suurenenud hoonete ehituses teostatavad betoonitööde mahud. Rootsi mahud on aastataguse perioodiga võrreldes vähenenud, aruandeperioodil teostati töid kahe peatöövõtulepingu alusel. Müügitulu osakaal Soomes koosneb betoonitööde töövõtust hoonete segmendis.