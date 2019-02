Vene keele õpetamine Tallinnas on tulevikuäri

«Iga kord, kui keegi tahab tulla Tallinna neljaks-viieks kuuks vene keelt õppima, tundub see tavatu, aga sellised inimesed on olemas,» rääkis Multilingua keeltekooli projekti «Learn Russian in Tallinn» projektijuht Hannela Tamango.

Enamasti on tegu täiskasvanutega, kel on kiiresti vaja keel selgeks saada. «Siis nad võtavad need mõned kuud aega ja tulevad siia õppima,» lisas Tamango. Tallinnas on vene keelt õppimas käinud nii jaapanlasi, tšehhe kui ka ameeriklasi.

«Igaüks ei taha minna Venemaale, sest ei tunne end seal turvaliselt,» seletas Tamango, miks tullakse vene keelt õppima hoopis Eestisse.

Hannela Tamango FOTO: Erakogu

Eurooplased aga eelistavad Tallinna sellepärast, et siia saab tulla viisavabalt. «Kõik Tallinnas käinud kinnitavad, et siin on võimalik vene keelt õppida, sest linn on kakskeelne,» sõnas Tamango.

Kui teistes Tallinna keeltekoolides pakutakse lihtsalt keelekursusi, siis Multlingua pakett sisaldab ka ekskursioone vene pärandiga seotud paikadesse Eestis ning majutust. «Päris sellist ekstreemsust me ei ole teinud, et saadame inimesed Maardusse või Lasnamäele elama, kuigi Lasnamäed oleme välja pakkunud,» rääkis Tamango. Üldiselt soovivad õppurid siiski elada keeltekooli läheduses, kas siis hotellis või külaliskorteris.

Alles mõni kuu tagasi tuli keeltekool välja võimalusega elada vene keele õpetaja kodus. «Keeletunnid toimuvad nagunii, aga siis saab venekeelsesse perre sisse elada ja ka väljaspool tunde kogu aeg vene keeles suhelda,» rääkis Tamango.