Laene deklareerisid mullu sajad ja sajad ettevõtted, ent maksu- ja tolliameti (MTA) sõelale jäi kümmekond firmat, kes üritasid laenu abil Eestist raha välja viia. Kuigi MTA pressiesindaja ei soostunud ütlema, mis olid patustanud ettevõtete nimed, täpsustas ta, et tegu oli tootmisettevõtetega ja teenusmajanduse firmadega. Kokku andsid nad kahtlasi laene 87,7 miljoni euro ulatuses, valdavalt emafirma initsiatiivil. Vastavalt juhisele luges MTA laenud aga dividendimakseks. See tähendas seda, et riigikaukasse laekus 21,9 miljonit eurot tulumaksu.