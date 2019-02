Hiidlased hädas: Kärdla lennuväljale investeeriti ligi miljon, aga lennud jäävad ikka ära

Hiiumaa vallavanem Reili Rand märgib maanteeametile ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas, et Hiiumaa lennuliinil on olnud aastaid probleemiks ilma tõttu ärajäänud reiside suur arv, nende arv ulatub aastas 30 kuni 40 reisini.

Vallavanema sõnul oli antud olukorra lahendamisel abiks valitsuse poolt 2017. aastal tehtud otsus, millega eraldati Kärdla lennujaama rekonstrueerimiseks ligi miljon eurot. Lisaks lennurajale uue asfaltbetoonkatte paigaldamisele loodi tehniline valmisolek GNSS (Global Navigation Satellite System) maandumissüsteemi kasutamiseks, mis annab lennukile võimaluse maandumiseks madalamate pilvedega kui see seni võimalik oli.

Rand toob kirjas esile, et Kärdla lennuväljal oli GNSS-protseduuride rakendamise tähtaeg tänavu 31. jaanuaril. Seejuures kinnitas tema sõnul Transaviabaltika esindaja mullu mitmel korral valmisolekut antud maandumissüsteemi kasutamiseks, samuti on vallavanema sõnul vedaja märkinud, et on Kuressaare liinil GNSS-protseduure kasutanud.

Kuid vaatamata sellele teatas Kärdla lennuliini teenindav ettevõte vallavalitsuse poolt möödunud nädalal esitatud järelepärimise peale, et Transaviabaltika GNSS-protseduure siiski kasutada ei saa.

«Seega – riik on teinud väga arvestatava investeeringu Hiiumaa lennuliini stabiilsuse tagamiseks, kõik Tallinna Lennujaama poolsed tööd on olnud graafikus, aga olukord regulaarliini toimimise vaates muutunud ei ole,» kommenteerib Rand tekkinud olukorda.

Transaviabaltika volitatud esindaja Rene Musta sõnul pole ettevõte maanteeametiga 2,5 aastat tagasi sõlmitud lepingu ühtegi tingimust rikkunud. Ta rõhutab, et GNSS-protseduuri kasutamine pole kohustus, vaid võimalus.

«Tõesti, ajutiselt me korrastame oma lennudokumente ehk flight operations manual'i, mis kinnitatakse Leedu lennuametis ilmselt homme ära ja siis võime ka GNSS-protseduuri maandumisel kasutada. Nii kaua kuni lennuamet pole seda heaks kiitnud, ei saa me seda kasutada,» märkis Must.

«Lennuväljadele maandutakse mitmel erineval viisil: visuaallähenemine, vaadatakse aknast välja ja maandutakse, teine on instrumentaallähenemine, kolmas võimalik viis on läheneda näiteks piiratud nähtavuse korral täppismaandumisseadme abil, nagu Kuressaares IRS'i abil. Neljandaks on välja töötatud GNSS-protseduur, mis on GPS'i põhine navigeerimisprotseduur,» rääkis Must.

«Selle võimaluse kasutamise otsustab ainuisikuliselt lennukapten. Kohalik omavalitsus ei saa survestada lennuettevõtjat maanduma lennuväljale, mis on ohtlik. See seab ohtu lennuohutuse ja see on lubamatu,» ütles ta. «See on vaid üks mõõdik, mis on nüüd natuke paremaks läinud, et me saame maanduda ka 300 jala kõrguste pilvede korral.»

Transaviabaltika teenindab praegu nii Tallinna-Kuressaare kui ka Tallinna-Kärdla vahelist lennuliini. Ettevõtte praegune leping majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga kestab tänavu 31. maini.