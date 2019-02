OPEC soovib Venemaaga ametlikku partnerlust

Taoline allianss võiks luua nafta hinnale taseme, millest allapoole see ei lange. See on ühest küljest vastuolus USA president Donald Trumpi eesmärgiga alandada enne järgmisel aastal toimuvaid presidendivalimisi bensiini hinda USAs, aga teisalt on see kasulik USA kildanaftatootjatele, mis aitaks suurendada Ameerika Ühendriikide energiasõltumatust. USA on aga kahandanus naftakartelli mõjujõudu naftaturul.