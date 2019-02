LHV Varahalduse juht lahkub ametist

Oja töötab LHV Varahalduse juhatuse esimehena veel uue juhi ametisse asumiseni. Plaanide järgi juhtub see mõne kuu jooksul, ettevõte on uue tegevjuhi otsinguid alustatud. Otsused senise juhatuse liikme tagasikutsumiseks ning uue juhatuse liikme määramiseks teeb ettevõtte nõukogu pärast uue juhi leidmist, teatas LHV börsile.

Mihkel Oja on töötanud LHV-s alates 2002. aastast, viimased 12 aastat, alates 2007. aasta algusest, on ta juhtinud LHV Varahaldust.

«LHV kiire areng on andnud võimaluse osaleda justkui mitmes erinevas ettevõtmises. LHV pensionifondide tugevuseks on olnud võime kohaneda pidevalt muutuva turuga. Ka viimase kahe aasta areng, kus pensioniks kogutav vara on muutumas tähtsamaks kapitali allikaks kohalikule majandusele, on alles hoogu võtmas. Isiklikult on mul aga pere laienemisega tekkinud aeg, mil soovin ennast enam pühendada muudele tegevustele,» märkis Oja.