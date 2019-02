MTA juht: tulumaksu deklareerimisega ei maksa tormata

Maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid märkis «Esimeses stuudios», et Eesti inimesed on nö maailmarekordiomanikud, sest tulude deklareerimine on Eestis lihtne, mugav ja kiire. Laid tõi näiteks eelmise aasta, kui esimese 48 tunni jooksul oli koguni kolmandik maksumaksjatest oma tulud juba deklareerinud.