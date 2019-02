Töökohtade loomise toetus jookseb Kagu-Eestis liiva

Mööblitootja AS Wermo plaanib toetust kasutada ning juba käivadki läbirääkimised viie kandidaadiga.

Ettevõtjate huvi Kagu-Eesti töökohtade loomise toetuse vastu on leige, sest raha saamiseks on seatud üle jõu käivad nõuded.

Toetuse kriteerium, mille kohaselt tuleb kahe kuuga luua viis uut töökohta, jääb paljudele unistuseks, sest Kagu-Eestis on peamiselt väikse ja keskmise suurusega ettevõtted. Kukalt paneb kratsima ka asjaolu, et kriteeriumite kohta käiv kriitika edastati mullu kevadel küll sotsiaalministeeriumile, kuid muudatusi toetuse tingimustes see kaasa ei toonud.