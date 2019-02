Ohutus on kallis? Proovige laevaõnnetust!

Kaldalt vaadates võib ju paista, et meri on suur ning laevadel sõiduruumi lahedalt, ent kaubad ja reisijad on koondunud laevateedele ning elavama liiklusega piirkonnas võib merel mõnikord päris kitsaks minna. Soome lahel registreeritakse aastas ligikaudu 60 000 laeva liikumine. See tähendab, et keskmiselt liigub meie kandis üle saja laeva päevas ning nende turvalist liiklemist korraldab veeteede ameti laevaliikluse korraldamise keskus (LKK).

«Laevaliiklusteenus on veidi sarnane lennujuhtimisteenustega. Me jälgime, et laevad kokku ei sõidaks ja oleks tagatud ohutu hajutus. Oluline on, et võimalikke ohuolukordi osataks piisavalt vara ette näha ja ohu vältimiseks ei peaks laevad tegema äkilisi manöövreid,» rääkis veeteede ameti laevaliikluse korraldamise osakonna juhataja Are Piel.