Mõntu-Ventspilsi laevaliini tänavu siiski ei tule

«Kuigi meie soov oli liin ideaalis juba 2019. aasta suvel avada, on liini käivitamisega seotud protseduurid erinevatel põhjustel kahjuks siiski viibinud,» ütles Saarte Häälele vallavanem Madis Kallas. «Päevakorral on võimalus, et liin alustab tööd järgmisel aastal.»