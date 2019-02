Riigiamet kartis liiga suurt betoonimonstrumit

Soome-Prantsuse ehituslahenduste pakkuja Consolis, oma valdkonna üks suurimaid tegijaid Euroopas teatas möödunud suve lõpus, et nad tahavad siseneda Baltikumi ja Skandinaavia betooni- ja ehitusturule. Selle tarvis valisid nad välja mullu Eesti parimaks ettevõtteks valitud suure betoonitootja ASi TMB. Prantslaste soov oli liita TMB kohaliku betoonituru suurtegija E-Betoonelemendiga, mis samuti Consolisele kuulub.

Konkurentsiamet tõmbas liitumistehingule aga aasta alguses järsult pidurit. Hiljuti avaldatud põhjalikus dokumendis kirjeldab amet otsuse tagamaid. Esiteks viisid nad läbi turuanalüüsi, mille käigus kogusid ja analüüsisid andmeid 17lt Eesti betoonisektoris tegutsevalt ettevõtjalt.

Tuli välja, et juhul kui TMB ja E-Betoonelement leivad ühte kappi paneksid, tekiks betoonist ehitustoodete müügiturul üle 40-protsendilise turuosaga kontsern. Samuti tulnuks sama suur ülekaal ka alamturgudel nagu seinaelementide, vahelae õõnespaneelide ning trepi- ja karkasselementide müük.

Ameti analüüs näitas, et praegu tegutseb Eesti betooniturul neli suurt tegijat, kellest ühe turuosa (E-Betoonelement) on üle veerandi ja ülejäänud kolmel 10-15 protsenti. Kõik need ettevõtted konkureerivad omavahel. Juhul kui kaks suuremat tegijat, E-Betoonelement ja TMB, omavahel ühineks, jääks järgi suur hulk väikeste turuosadega betoonifirmasid, kel puuduks nii suur mõju. Ehk lihtsustatult öeldes kartis konkurentsiamet liiga suure ja kontrollimatu betoonihiiglase teket, kes saab toimetada omatahtsi.

Kõige rohkem kartis amet näiteks seda, et ühisettevõte moodustab omaette kartelli, kus nad võivad tõsta ootamatult hindu ja halvendada klientidele tarnetingimusi. Ja kuna alles jäävad «konkurendid» on liiga tillukesed, ei suuda nad piisavalt kiiresti ja ilma täiendavate kuludeta pakkuda betooni vajavatele ehitusfirmadele asenduskaupa.

Amet rääkis paljude TMB ja E-Betoonelemendi konkurentidega, kes leidsid, et viimaste liitumine tooks uutele sisenejatele kaasa veel ühe olulise äririski: kuna pole välistatud, et betoonihiiglane hoopis langetab hindu, muutub turule sisenemine keeruliseks.

Kuna amet andis Consolisele juba möödunud aasta detsembri alguses mõista, et ülevõtmine on lubamatu, andsid prantslased detsembri lõpus ise märka, et nad soovivad liitumistehingu peatada. Selle peale lõpetas konkurentsiamet menetluse.

Juured sügaval nõukaajal

Liitumise üks osapool, TMB Grupi juht ja omanik Jaan Luts ütles aasta alguses, et konkurentsiameti taoline otsus on pettumus. «Eriti seetõttu, et me oleme pool aastat teemaga tegelenud ja seda ette valmistunud,» rääkis Luts, lisades, et selle aja jooksul pole saanud nad pikemaajalisi plaane seada ega suuri investeeringuid teha. «Samas teisalt oli see initsiatiiv alati Consolise poolne. Ja kui liitumist ei toimu, jääb firma ikka meie kätte ja saame seda oma äranägemise järgi arendada,» nägi Luts ka positiivset poolt.

Seega mingit suurt põntsu konkurentsiameti otsus ettevõttele ei andnud. «Meil on TMBga lühiajalised plaanid olemas, jätkame tööd. Tulemused on head, eelmiste aastate tasemel. Aktsia- ja ehitusturg küll kõigub ja aeg on heitlik, aga mingit suurt langust küll ei prongoosi. Suurt kartust ei ole,» rääkis Luts.

TMB Grupp, endise nimega Tartu Maja Betoontoote AS on pika ajalooga ettevõte. See asutati juba aastal 1961, seal töötab pea 500 inimest ja aastane käive ületas 2017. aastal 120 miljonit eurot. Ettevõte toodab betoonelemente Baltikumis ja Soomes. Eelmise aasta puhaskasum oli 14,5 miljonit eurot, aasta enne seda oli kasum 5,3 miljonit.