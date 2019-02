Viljar Lubi: Eesti majandus vajab teaduse abi

Läinud aasta lõpus leppisid kõik suuremad erakonnad kokku, et eesmärgiks võetakse tõsta avaliku sektori investeeringud teadus- ja arendustegevus (TA) ja innovatsioonile ühe protsendini SKPst. Hetkel ulatuvad need ligikaudu 0,7 protsendini (kuigi ka siin on erinevaid arvamusi ja definitsioone).