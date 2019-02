Trumpi valitsusajal on enim võitnud tema vihavaenlane

Trump on halvustanud korduvalt Bezost ähvardades Amazoni maksude tõstmisega, monopolivastaste sanktsioonide, postikulude tõstmise, aga ka Washington Posti, mille omanik Bezos, on süüdistamisega valeuudiste levitamises. Ta on isegi narrinud Bezost tema lahutamise pärast.