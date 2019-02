Vaid 500 kcal päevas: ümberilmapurjetaja Randmaa kaotab kiiresti kehakaalu

Viimasel sideseansil võistluse korraldajatega teatas Randmaa tagasilöökidest. Tema jaht on jõudnud Atlandi ookeani troopilisse tuulevaiksesse piirkonda ning ta läbis pühapäeva jooksul vaid 4 meremiili. See on andnud Randmaa konkurendile, neljandal kohal purjetavale ameeriklasele Istvan Koparile võimaluse vahemaad vähendada ning asuda taas võitlusse kolmanda koha pärast. Hetkel jääb Kopar Randmaast maha 400 meremiili, kuid arvestades võistluse lõpuni jäänud vahemaad ei ole Uku edu enam kindel.

Lisaks raporteeris Randmaa, et tal on järel vaid 29 kuivtoidupakki ning umbes sama kogus kiirsuppe. Tema tõenäolist finišeerimise aega arvestades tähendab see, et Randmaa võib endale lubada vaid umbes 500 kilokalori jagu toitu päevas. Seda on umbes neli korda vähem kui täiskasvanud mees tavapäraselt vajaks ning kuigi näljasurm purjetajat ei ähvarda, tähendab kuuajaline purjetamine sellise energiakogusega tugevat kaalukaotust.