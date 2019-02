Eesti idufirma: Stanfordi või Harvardi ülikooli on kergem sisse saada kui meile tööle

Veriffi asutaja ja tegevjuhi Kaarel Kotkase sõnul on jõuline värbamine alles algusfaasis. «Praeguse prognoosi kohaselt töötab meil poole aasta pärast üle kahesaja inimese. Kasv on hoogne, kuid kasvame vastavalt klientide vajadustele. 2018. aasta alguses oli meil üheksa klienti, nüüd ligi sada,» ütles Kotkas pressiteates.

«Ärimahu kasv kannustab värbamist, samas on sõel äärmiselt tihe. Oleme teinud majasiseselt nalja, et Stanfordi või Harvardi ülikooli on kergem sisse saada, näiteks Harvardisse saab iga üheksateistkümnes kvalifitseeritud kandidaat. Konkurss meie juurde on üks kolmekümnekahele,» rääkis ta.