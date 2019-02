Sajad pankurid jäävad tööta, aga kõik otsivad kuldsete kätega töömehi

Täna andis Luminor teada, et nad koondavad kolmes Balti riigis tervelt 800 töötajat. Eestis jääb tööta 130 inimest, mis on samuti juba piisavalt suur hulk, et anda sellest teada töötukassale, kellega koostöös hakatakse inimestele uusi väljakutseid otsima.

Töötukassa pressiesindaja Lauri Kooli sõnul on nende koostöö Luminoriga sujunud seni väga hästi. «Kokku on lepitud ka selles, et märtsis toimub Luminori töötajatega mitu kohtumist, räägitakse töötuna arvele võtmisest, kohal on karjäärinõustaja, toimub töötuba,» selgitas Kool tulevasi tegevusi.

Kool andis pangatöötajatele lootust, et tööturg on praegusel hetkel pigem tööotsija poole kaldu, mistõttu on hea aeg uuteks võimalusteks. «Töötuna registreeritud inimestele pakutakse töötukassas mitmeid võimalusi – võib kaaluda uute oskuste õppimist, vananenud teadmiste värskendamiseks kursusi ja ka ettevõtjaks hakkamist,» kirjeldas Kool, lisades, et alustava ettevõtja toetus annab võimaluse hakata enda tööandjaks ja kui ettevõtte loob mitu registreeritud töötut, on saadav toetus sellevõrra ka suurem.

Samas pidi Kool möömna ka seda, et pigem otsivad ettevõtjad kuldsete kätega töömeest. «Just «sinikraedele» on pakkuda rohkem töökohti,» ütles ta. Ligi 80 protsenti hektel töötukassa vahendatavatest töökohtadest sinikraede ja 20 protsenti valgekraede ametid. Samal ajal on ka registreeritud töötute seas ikkagi rohkem just sinikraesid.