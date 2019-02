«Ma teen nii, et sa kaotad töökoha»: iga viies tööinspektsioonile laekuv vihje on valekaebus

Tööinspektsiooni saatis jaanuari keskel Tartus asuvale Sam Autoremont OÜ-le märgukirja, milles teavitati ettevõtte esindajat, et inspektsioonile laekunud informatsiooni kohaselt olid 8. jaanuaril autoremonditöökoja töötajad alkoholi joobes.

«Võttes arvesse, et autoremonditöökojas on töötajate töö seotud vastavate seadmetega, mehhanismidega, kemikaalidega jne, siis joobes töötamine võib seada ohtu kaastöötajate, töötaja enda kui ka klientide elu, tervise ja vara ning võib viia õnnetusjuhtumini. Eelpool toodust tulenevalt, peab tööandja kasutusele võtma kõik seadusega kooskõlas olevad abinõud, et maandada tööalaseid riske, mille kaudu kaitstakse töötajate elu ja tervist,» kirjutas inspektsioon.

Autoremonditöökoja juht Sigmar Sule rääkis, et helistas kohe peale märgukirja saamist inspektsioonile ja uuris, kust ja kellelt selline vihje pärineb. «Meil on turvafirma G4S valvesüsteemid ja ma vaatasin kõikida kaamerate salvestused läbi, et saada aru, mis toimub,» ütles ta. Sule oli teate peale üllatunud, sest oli ise antud päeval tööl ega näinud midagi imelikku töötajate käitumises. «Meil käis tollel päeval ainult kaks klienti. Helistasin neile ka, küsisin, kas töötajatega oli probleeme. Nad ei teadnud midagi,» ütles Sule. Tööinspektsioon ei osanud samuti aidata, sest ka nemad olid proovinud vihjekõne tegijat tabada, kuid too ei vastanud enam telefonile.

Seejärel pöördus Sule töötajate poole. «Saime teada, et ühel töötajal oli jõuludel sõbraga lahkhelid tekkinud ja nüüd pidas sõber ta peale vimma. Oli meie töötajale öelnud, et ma teen nüüd nii, et sa jääd töökohast ilma. Ikka uskumatu jama! Eks see sama sõber tegigi tööinspektsioonile kiusu pärast vihje,» ütles Sule.