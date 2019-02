Tallink jäi ilma pikaaegsest juhist

Kadri Land töötab Tallink Grupis 2005. aastast ning on selle aja jooksul töötanud ettevõttes mitmetel juhtivatel ametikohtadel, sealhulgas aastatel 2012-2015 Tallink Grupi juhatuses ning 2016. aastast tänaseni kontserni globaalsete operatsioonide ja logistika juhina. Aastatel 2005-2015 juhtis Land grupi tütarettevõtet Rootsis. Land omab füüsikateaduste magistrikraadi Tartu Ülikoolist. Kadri Land kuulub AS Tallinna Lennujaama nõukokku ning on Tallink Silja AB nõukogu esinaine, lisaks kuulub Land Rootsi Laevanduse Tööandjate Liidu juhatusse ja Rootsi Kaubanduskoja Eesti juhatusse.