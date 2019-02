Segane Brexit maksab Suurbritanniale Nissani uue mudeli

Nissan lubas 2016. aastal tuua X-trail mudelite tootmise üle oma Sunderlandi tehasesse, sest valitsus lubas toona ettevõttele, et Euroopa Liidust lahkumine ei hakka riigis tegutsevate äride tegevust mitte mingit moodi mõjutama. Peaminister Theresa May nimetas siis Nissani otsust suureks võiduks Brexitile, sest «ettevõtted usaldavad Briti ärimaastiku».

Nüüd on Nissan sellest plaanist loobunud ja jätkab maasturi tootmist Jaapani Fukuoka tehases. Briti majanduse ja eriti autotööstuse jaoks on tegu aga järjekordse valusa hoobiga. Investeeringud Briti autotööstusesse on langenud peale referendumit järsult. 2018. aasta esimesel poolel vähenesid investeeringud uutesse mudelitesse, seadmetesse ja tehastesse 460 miljoni dollari võrra. 2017. aasta esimesel poolaastal langesid investeeringud 860 miljoni võrra.