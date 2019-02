Helsingis noteerimine tõi Tallinkile aktsia hinna ja kauplemisaktiivsuse languse

«Tallink on üliõnnelik alguse üle Helsingi börsil. Arvestades asjaolu, et Helsingis on kauplemisel umbes 10 miljonit aktsiat ja Tallinnas ligi 670 miljonit aktsiat, on Helsingis kauplemise alustamine end ilmselgelt õigustanud. Tallink on nähtav, Tallink on atraktiivne,» kommenteeris Tallinki väärtpaberi hoidmistunnistustega (FDR) kauplemist Helsingi börsil ettevõtte juht Paavo Nõgene.