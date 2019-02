Tallinna börsil oli mitme aasta parim jaanuar

Jaanuar on Tallinna börsi ajaloo parim kuu olnud. 23 aasta keskmine tõus on jaanuaris 6,3 protsenti, paremuselt teine ja kolmas kuu on olnud august (4,4 protsenti) ja märts (4,2 protsenti). Kaheksal kuu aastas on Tallinna börsiindeks keskmiselt tõusnud, neljal langenud. Kõige kehvem kuu on seni olnud september, mil OMXT indeks on keskmiselt langenud 3,2 protsenti.