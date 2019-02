Ärimees saatis Tallinna linnale kohtutäituri kaela

Kohtutäitur nõuab Tallinna linnalt Harju tänavale ehitatud Nõelasilma värava ja selle kõrval asuva betoonseina lammutamist 30 päeva jooksul, sest need on rajatud ärimees Heino Viigi maale. Linnal on aga plaanis rajatiste pind avalikes huvides omandada.