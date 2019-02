Euroopa plastihiiglane neelab Eesti hulgimüüja

Proplastik OÜ tegevjuht Taavi Reigami sõnul on tegemist olulise sündmusega ettevõtte ajaloos. «Proplastik kuulub nüüdsest juhtivasse rahvusvahelisse gruppi. See annab meile võimaluse veelgi enam parandada tootevalikut ning tõsta üldist teenuse kvaliteeti üle Baltikumi. See on hea uudis kõigile meie klientidele ja töötajatele,» ütles ta.