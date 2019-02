Ametlik: Soome liitub Rail Balticuga

«Möödunud aasta novembris tegin Soome kolleeg Anne Bernerile ettepaneku, et Soome võiks liituda Rail Balticu ühisettevõttega. Juba toona avaldas minister valmisolekut taolist sammu astuda ning mul on rõõm tõdeda, et see valmisolek on tänaseks formuleerunud Soome valitsuse ametlikuks seisukohaks ja Soomest saab Rail Balticu ühisettevõtte ametlik osaline,» lausus majandus- ja taristuminister Kadri Simson.