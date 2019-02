Briti firmajuhid kaaluvad Brexiti tõttu äri kolimist

Briti ärijuhtide organisatsiooni Institute of Directors (IoD) reedel avaldatud uuringust nähtub, et kui meedias on eelkõige keskendutud suurfirmade kolimisplaanidele, siis sellised plaanid on Brexiti tõttu ka väiksematel firmadel.

Organisatsiooni direktor Edwin Morgan märkis, et väiksematel ettevõtetel on tavaliselt piiratumad ressursid ja seega «see, et nad kaaluvad nii kulukat sammu, teeb nende haavatava positsiooni väga selgeks».

Briti parlament andis sel nädalal peaminister Theresa Mayle veel aega, et pidada Euroopa Liiduga läbirääkimisi Iiri saarel tollipiiri tekkimist välistava kokkuleppe üle.