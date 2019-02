Majanduse murepilved kasvatavad tippjuhtide hirmu

Konsultatsiooni- ja audiitorfirma PwC esitles eelmisel nädalal Davosis Maailma Majandusfoorumil oma traditsioonilist uuringut maailma tippjuhtide hinnangutest majandusarengu tulevikuväljavaadetele (22nd Annual Global CEO Survey).

Uuring näitab, et tippjuhid on nii Eestis kui ka kogu maailmas muutunud oluliselt pessimistlikumaks nii oma ettevõtte, oma riigi kui ka maailma majanduskasvu osas. Eesti ettevõtjad näevad siinse ärikeskkonna suurimat probleemi seadusandlikus ülereguleerimises, kõrgetes maksudes ning töökäte nappuses. Valitsuse tegevusega mõistliku majanduskeskkonna toetamisel ollakse pigem rahulolematud.

Optimismiindeks on languses

PwC pika traditsiooniga uuringu keskseks näitajaks on olnud nn optimismiindeks, st küsimus, mil määral usuvad tippjuhid oma ettevõtte käibe kasvu eeloleval aastal. Kui 2017. aastal Eestis läbi viidud uuringus uskus oma ettevõtte käibe kasvu tervelt 83% Eesti tippjuhtidest ning aasta enne seda 67%, siis tänavu on optimiste veidi üle poole ehk 58% ettevõtjatest. 28% arvab, et nende käive jääb eeloleval aastal mullusega võrreldes samale tasemele ja 14% usub, et käive võib langeda. 12 kuu kasvuootuste indeks on viimase 5 aasta madalaim.

Läti tippjuhtidest (40% usub oma ettevõtte kasvu alanud aastal) on Eesti ametivennad siiski oluliselt optimistlikumad, leedulastega (57%) võrreldaval tasemel.

Ka maailma tippjuhtide optimism on pöördunud langusesse. Aastaga on oma ettevõtte käibe kasvus veendunud maailma tippjuhtide hulk langenud 16% ning 3-aastases perspektiivis käibe kasvu uskujate osakaal lausa 20% - vastavad suhtarvud pole alates 2010. aastast olnud nii madalad.

Samavõrra pessimistlikud, kui oma ettevõtte kasvuootuste osas, on meie ettevõtjad ka Eesti riigi ja maailmamajanduse väljavaateid hinnates. Kui tunamullu uskus maailmamajanduse kasvu kiirenemist eeloleva aasta jooksul 18% Eesti äriliidritest, siis täna on sama meelt vaid 8% vastanuist. 40% usub, et maailmamajanduse kasv jääb samale tasemele ning 52% usub selle aeglustumist.

On tähelepanuväärne, et eeltoodud hinnangus on Eesti tippjuht üks pessimistlikumaid maailmas – kõigist uuringus osalenud tippjuhtidest usub maailmamajanduse kasvu kiirenemist tervelt 42% (Lääne-Euroopas 38%), ehkki ka need suhtarvud on aasta varasemaga võrreldes märgatavalt langenud (2018. aastal oli vastav näitaja 57%). Ka Läti (20%) ja Leedu tippjuhid (17%) on maailma majanduskasvu kiirenemise osas skeptilised, ehkki eestlastest märkimisväärselt optimistlikumad.

Eesti majanduskasvu kiirenemist alanud aastal usub vaid iga kümnes tippjuht ning võrdselt 45% on nii neid, kes usuvad kasvu püsimist praegusel tasemel, ning neid, kes prognoosivad selle aeglustumist.

USA ja Hiina kaotavad globaalses plaanis atraktiivsust

Küsimusele, milliste välisturgudega nende kasvuootused eelkõige seonduvad, vastasid Eesti tippjuhid, et suurimaid panuseid tehakse jätkuvalt meie põhilistele ekspordipartneritele. Kolme olulisima välisturu hulgas nimetas 45% Eesti tippjuhtidest Soomet, 35% Lätit, 30% Rootsit ja 28% Leedut. Järgnevad Saksamaa (17%), Norra, Hiina ja Venemaa (kõik 12%). Nii Läti kui Leedu tippjuhid näevad oluliseima ekspordi sihtriigina Eestit.