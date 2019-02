Taani ametivendade Danske raport ajas Eesti regulaatoril harja punaseks

«Raporti ingliskeelses kokkuvõttes esitatakse rida väiteid või seisukohti, millega Finantsinspektsioon ei nõustu, tuginedes nii õiguslikele kui ka faktilistele asjaoludele,» teatas FI.

Kui DFSA märgib oma raportis, et nad järgisid Danske asjas kõiki rahapesu tõkestamise alaseid kohustusi ning nende roll oli vaid FI-lt saadud teabe ühildamine Danske Banki üldise järelevalvega, siis FI hinnangul oleks pidanud Danske panga tasandi uurimine Taani järelevalves kahtlusi tekitama.

«FI meelest väärib esiletõstmist, et tulud, mis Danske pank mitte-residentide teenindamise eest Eestis teenis, ei olnud proportsioonis filiaali suurusega ning oleks ainuüksi juba seetõttu pidanud panga tasandil ohutuled sisse lülitama. Veelgi enam, FI on seiskohal, et panga organisatsioon ja juhtimine peavad olema ülesehitatud ja töötama selliselt, et see katab panga kõiki riskivaldkondi, kaasa arvatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kontrolli ja vastavat riskijuhtimist,» märkis FI.

«Euroopa Liidu pangandusdirektiivid, määrused ja suunised sätestavad ühtsed minimaalsed reeglid pankade organisatsiooni ja juhtimise korraldamiseks. Seadus paneb väga selgelt paika panga päritoluriigi järelevalvele kohustuse teha järelevalvet panga organisatsiooni ja juhtimise korralduse üle, sealhulgas panga filiaalides, kuivõrd viimane ei ole eraldiseisev juriidiline isik, kes iseseisvalt vastutaks oma kreeditoride ees,» lisas FI.

Kui DFSA raporti hinnangul tõestab FI tegutsemine Danske rahapesuga seda, et FI oligi järelevalve eest vastutav, siis FI hinnangul oli Eesti amet aga sunnitud sekkuma Taani järelevalve puuduliku koostöö tõttu.

«FI tegutses viidatud järelevalvetegevusi rakendades sõltumatult, saamata selleks Taanist mingit informatsiooni või juhiseid. FI küsis Taani finantsjärelevalvelt sisendit ja soovitusi enne kohapealsete kontrollide läbiviimist panga filiaalis 2014. aastal. Esimese kontrolli puhul palus Taanis järelevalve ennast kontrolli tulemustega pelgalt kursis hoida ning teise puhul ei saanud FI Taanist mingit tagasisidet,» lisas FI.

«FI oli ka varem Taani järelevalvet Danske panga riskidest ja organisatsiooni juhtimises valitsevatest probleemidest teavitanud. Enne 2014. aasta kohapealsete kontrollide läbiviimist informeeris FI Taani finantsjärelevalvet panga probleemidest nii 2012. kui ka 2013. aastal. Nähes, et Taani järelevalve ei tegutse, otsustas FI probleemi lahendamisega iseseisvalt edasi tegelda.»

Peamiselt ei nõustu FI aga Taani järelevalve hinnanguga, et FI oli Danske filiaali järelevalve osas juhtiv roll ning FI leiab, et juhtroll oli hoopis Taani finantsjärelevalvel. «Seni on Eesti Finantsinspektsioon tegutsenud teadmises, et jagatud ülesannete puhul Taani finantsjärelevalvel kui panga päritoluriigi järelevalvel on sisuliselt juhtiv roll Danske organisatsiooni ja juhtimise, sealhulgas panga rahapesu tõkestamise järelevalves. Arvestades Taani järelevalve hiljuti avaldatud raportit, on selge, et Taani järelevalve näeb juhtrolli hoopis Eesti Finantsinspektsioonil,» märkis FI oma teates.