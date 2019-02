Alates reedest kaovad tollid ja muud kaubandusbarjäärid ELi ja Jaapani vahel

El-i poolelt on avatud piiridest väga huvitatud veini- ja juustutootjad. Jaapani veiniturgu on juba aastaid domineerinud Tšiili veinid, sest riigil on Jaapaniga vabakaubandusleping. Euroopa veinid muutuvad nüüdsest märksa konkurentsivõimelisemaks. Jaapanis on ühtlasi väga suur nõudlus Euroopa juustude järgi, eriti kõvajuustudele. Need tollid kaovad aegamisi 16-aastase üleminekuperioodi jooksul.