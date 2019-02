Kell kukub: maksuamet ootab andmeid töötajate kulutuste kohta

Maksusoodustustega teenuste peamised pakkujad on pangad, kindlustusseltsid ja koolitusettevõtted. Samuti saab tulumaksu maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kuuluvatele asutustele tehtud kingituste ja annetuste puhul, teatas amet.

MTA teenuste osakonna teenusejuhi Hannes Udde sõnul on oluline, et maksusoodustusega seotud andmed jõuaksid tähtajaks kohale. «Siis jõuavad andmed eeltäidetuna tuludeklaratsioonidele ja inimestel on võimalik oma tulud kiirelt deklareerida ning oma lõplik maksukohustus eelmise aasta kohta kohe teada saada,» märkis ta.