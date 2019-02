Saksa finantskontsern avas Telliskivis uue kontori, kus saab tööd 100 inimest

Neljapäeval avas ettevõtte tegevjuht Rolf Hellermann Telliskivis ettevõtte uue kontori, millega tähistati ühtlasi ka eraldiseisva ettevõtte, AFS-i gruppi kuuluva Tallinna innovatsiooni- ja arenduskeskuse loomist, teatas ettevõte. Varem oli Tallinnas vaid grupi IT- ja kõnekeskus.

Arvato Financial Solutions tegevjuht Rolf Hellermann ütles, et otsus Tallinna kolida oli loomulik, kuna Eestit on juba pikka aega peetud digitaliseerimise vallas pioneeriks. Samuti toetab seda ka paljude kõrgelt kvalifitseeritud IT-spetsialistide olemasolu.