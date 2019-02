Amazon teenib rekordilisi kasumeid, kuid üks riik on ettevõttele sõja kuulutanud

Amazoni suurimaks murekohaks on hetkel suurturg India, kes on otsustanud hakata läbi viima protektsionistlikumat majanduspoliitikat ja tugevamalt reguleerima välismaiseid e-kaubandusettevõtteid, et anda kodumaistele ettevõtetele eelis. Nimelt loodab India matkida Hiina edu, sest viimane on suutnud muuta enda firmad nagu Alibaba ja Tencent ülemaailmselt edukaks.