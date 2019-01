Berliin: toetame Nord Stream 2 ehitamist, sest vajame gaasi

«2038. aastaks loobume pruunsöest ja tuumaenergiast. Selleks üleminekuajaks vajame gaasi ja Venemaa on seni olnud usaldusväärne tarnija, mistõttu me toetame Nord Stream-2 ehitamist,» ütles Wiese teleusutluses.

Wiese ütles, et USA saadiku arvustus üllatas teda. «Tuleb märkida, et USA osaleb selles vaidluses omakasupüüdlikult. Nad kirjutasid oma sanktsioonipoliitikasse sisse vedelgaasi ammutamise suurendamise. Seda tuleb meeles pidada,» märkis Wiese.

Keskmaa tuumajõudude lepingu INF ümber toimuva kohta märkis ta, et üllatus viisi peale, kuidas USA teatas võimalikust lepingust lahkumisest. «See oli valimisüritusel,» meenutas Wiese, rõhutades, et ka Venemaale on küsimusi, millele too ei ole vastanud.