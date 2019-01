Vene tolli karmid reeglid: ühe juhi eksimuse tõttu lähevad kõik liisingufirma autod musta nimekirja

Lugeja sõnul öeldakse piiril, et Luminor on mustas nimekirjas ning kõik Luminori liisinguga autod saadetakse tagasi.

Luminori kommunikatsioonijuht Hedwig Meidra ütles, et olukord on endiselt keeruline ja nii nagu teistelgi liisingufirmadel, võib ka Luminori liisinguautodega tekkida Venemaa piiriületusel tõrkeid seoses Vene Föderatsiooni tollitegevust puudutavate õigusaktide muudatustega, millega kehtestati piirangud Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis registreeritud sõidukitele.

Meidra sõnul muudeti detsembris määrust nii, et kui liisingufirma sõiduk ei ole tulnud Venemaalt tagasi ettenähtud tähtajal, siis märgitakse ettevõte musta nimekirja. See tähendab, et kõik sama liisinguandja järgmisi sõidukeid lubatakse Venemaale ainult tagatisraha maksmise korral. Seega ühe juhi eksituse tõttu satuvad ettevõtte kõik liisinguautod musta nimekirja.