Nordica juhatusega liitub Olympicu endine finantsjuht

Nordic Aviation Group AS-i juhatuse esimees Hannes Saarpuu ütles, et hea finantsjuhi leidmine pole Eestis kõige lihtsam ülesanne, kuid neil on hea meel, et pikk otsing andis lõpuks sedavõrd hea tulemuse ja rahvusliku lennufirmaga liitub oma ala tipptegija.

Ojakäär ütles, et Nordica meeskonnaga liitumine on tema karjääri mõttes äärmiselt põnev sündmus. «Lennundus on teistest ärivaldkondadest selgelt eristuv ning samuti on see esimene kord, kui alustan tööd riigi omanduses olevas ettevõttes. Usun, et minu pikaajalised kogemused finantsvaldkonnast ja erasektorist üldisemalt aitavad kaasa Nordica tegemistele ja uute ärivõimaluste realiseerimistele,» lausus ta.