Eesti ühineb Hongkongi laevaromulate kokkuleppega

Keskkonnaminister Siim Kiisler tutvustab täna Riigikogus esimesel lugemisel Hongkongi laevade ohutu ja keskkonnahoidliku ringlussevõtu rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu. Konventsiooniga ühinemine on keskkonnaministeeriumi esindajate hinnangul vajalik selleks, et ka väljaspool Euroopa Liitu lammutataks laevu keskkonnahoidlikult ning lammutustöö tegijatele oleks tagatud tööohutus. „Asbest, raskmetallid, fossiilse kütuse jäägid ja osoonikihile kahjulikud ained, mis laevade lammutamisel võivad eralduda, on ohtlikud nii inimese tervisele kui ka keskkonnale,“ lausus keskkonnaminister.