Taani süüdistab Rootsit elektrituru reeglite eiramises

Eesti elektrisüsteemi halduri Eleringi kommunikatsioonijuhi Ain Kösteri sõnul on juhtumi positiivne pool see, et see teema on tõstatunud. «Saame teha omad järeldused ja tagada, et taolistes olukordades teeksid süsteemihaldurid tulevikus õiged otsused. Kui pole ohtu varustuskindlusele, peab laskma turul vabalt toimida,» sõnas ta BNS-ile.