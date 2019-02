26 hooaega kvaliteetseid spordiväljakuid

Esimesed kümmekond aastat tegutses ettevõtte ainult Eestis, kuid alates 2006. aastast tegutsevad nad peamiselt väljaspool Eestit ning nüüdseks on spordiväljakuid ehitatud juba 24 Euroopa riigis. Peamisteks turgudeks on Rootsi, Norra, Holland, Belgia ja Hispaania.

Küsimusele, kas väliskliendid leiavad neid kergesti üles, vastas ettevõtte omanik Raul Lättemägi, et kui tegutseda ühes valdkonnas nii pikalt, kui nemad seda teinud on, siis tekib kontaktide võrgustik väga kergesti. Lättemägi lisas, et nad ei pea ennast potentsiaalsele väliskliendile müüma, nad pole isegi palganud müügiinimesi, kes ettevõtet reklaamiks. Aastate jooksul on tehtud üksjagu teavitustööd ettevõtte tegemiste ja teenuste kohta ning sõna on jõudsalt levinud.



Kunstmuruväljakud rentimiseks

Kuigi Eesti turg ei ole peamiseks sihiks, on siingi hiljuti paar mahukat tööd tehtud. Eelmisest aastast tasuks välja tuua kahe suure väljaku valmimist. Ettevõte polnud üle kümne aasta Eestis suuri väljakuid teinud ja nad tahtsid katsetada teistmoodi lähenemist spordiväljaku ehitamisse. Selle tulemusel tehti näiteks Haapsalu kesklinna täismõõdus jalgpalliväljak. Eriliseks muudab asja see, et tegemist on Eesti esimese rendiväljakuga.

Väljak ehitati valmis Haapsalu jalgpalluritele kasutusrendi põhimõttel, mis on sarnane sõidukite või kallite seadmete kasutusrendiga. “See säästab jalgpalliklubi või omavalitsust vajadusest maksta väljaku eest kohe alguses kopsakas rahasumma,” selgitas Lättemägi. Advanced Sports Installations Europe AS on teadaolevalt ainus ettevõte Euroopas, kes pakub kunstmuruga kaetud spordiväljakuid kasutusrendi põhimõttel.

Teine näide 2018. aastast on Saku Gümnaasiumi täismõõdus spordiväljakul kunstmuru vahetamine. Põhjaliku uuenduskuuri läbinud täismõõdus kunstmuruga jalgpalliväljak Sakus on nüüd pehmem ja sportlasesõbralikum kui varem. Staadioni kunstmurukihi alla paigaldati kahe sentimeetri paksune pehmenduskiht, mis vähendab jooksmisel põrutust ning tänu sellele ka võimalikke vigastusi tulevikus. Antud projekt on unikaalne, sest kõik ehitusprotsessis tekkinud jäätmed taaskäideldi ja -kasutatakse tulevikus uute väljakute ehitamiseks.

FOTO: ASIE

Keskkonnasäästlikud põhimõtted

Advanced Sports Installations Europe AS paneb väga suurt rõhku ringmajandusele ja jätkusuutlikkusele, sest kunstmuru jalgpalliväljakute vahetamine tekitab igal aastal Euroopa Liidus 600 000 tonni kummi, liiva ja plasti segajäätmeid. Kuna kogu vahetusprotsess tehakse jalgpallistaadionil kohapeal, on tänu minimaalsele transpordivajadusele ka süsiniku jalajälg kordades väiksem.

Alates 2012. aastast on ettevõttes kasutusel Arena kontseptsioon, mis võimaldab kasutatud kunstmuruväljaku kõik materjalid keskkonnasäästlikul moel taaskasutada. Kunstmuru rullitakse üles spetsiaalse masina abil ja seejärel eraldatakse liiv ja kummigraanul kunstmurukattest, puhastatakse, kuivatatakse ja taaskasutatakse. Kasutatud kunstmuru on võimalik lihtsalt ja kiiresti kasutada uue väljaku rajamiseks. Taaskasutatud muru sobib nii täismõõtudes jalgpallistaadionitele (8500 ruutmeetrit), väiksematele harjutusväljakutele kui ka koolide ja lasteaedade spordiplatsidele.