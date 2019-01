FOTO: uskumatu kiri ametnikule, mis kutsub üles pettusele

«Selle kirja politseile edasi saatnud ametnik astus olulise sammu, julgedes teavitada esmapilgul küll ahvatlevast, kuid siiski selgelt korruptiivse hõnguga pakkumisest. Asja lähemalt uurides selgus, et kirja autor pani ametnikule altkäemaksu lubades tõepoolest toime kuriteo. Prokuratuur otsustas kriminaalmenetluse siiski otstarbekuse kaalutlustel lõpetada, sest eelnevalt karistamata meest on loodetavasti võimalik õigele teele suunata ka kriminaalkaristusest leebemal moel. Vahelejäänud õnneotsija tunnistas oma tegu, kahetses puhtsüdamlikult ja kohustus riigituludesse maksma 600 eurot,» teatas prokuratuur.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja kutsus teisigi üles sarnasele julgusele ja otsustavusele. «Kui sulle või su lähedasele tehakse pakkumine, mis tundub korruptiivne, pöördu julgelt politsei või prokuratuuri poole. Vaid nii on võimalik kõige efektiivsemalt tagada maksumaksja raha sihtotstarbeline kasutamine ja kindlustada, et see ei rända mõne kurjategija taskusse,» ütles Kivioja.