Facebook teenis vaatamata arvukatele andmeskandaalidele rekordilise kasumi

Facebook teatas kolmapäeval, et teenis 2018. aasta viimases kvartalis rekordilise kasumi, milleks on 6,88 miljardit dollarit. Võrreldes 2017. aasta sama kvartaliga (4,27 miljardit) on tegu lausa 61-protsendise tõusuga. Facebooki kvartalikäive tõusis 30 protsenti 16,91 miljardi dollari peale. Tulemused näitavad ilmekalt, et reklaamikliendid peavad Facebooki endiselt suurepäraseks platvormiks oma sihtgruppideni jõudmisel.

Hästi läheb ka Facebooki kasutajanumbritel. Sotsiaalmeediavõrku külastab iga päev 1,52 miljardit inimest ja vähemalt korra kuu jooksul teeb seda 2,32 miljardit inimest. Varasema aastaga võrreldes on tegu üheksa-protsendise tõusuga. Kui võtta arvesse ka Facebookile kuuluvad rakendused nagu Instagram, WhatsApp ja Messenger, siis on see number hinnanguliselt 2,7 miljardit.

Huvitaval kombel on Facebook kasvatanud oma kasutajaskonda ka Põhja-Ameerikas ja Euroopas - kaks väga väärtuslikku turugu, kus kasutajate arv on viimastel aastatel olnud stagnatsioonis või sootuks languses.

Facebooki asutaja ja tegevjuht Mark Zuckerberg ütles majandustulemuste avaldamisel, et ettevõte keskendus möödunud aastal peamiselt turvaprobleemide lahendamisele, kuid seab sellel aastal taaskord fookuseks innovatsiooni ja uute toodete arendamise. «Me oleme teinud vigu ja teeme ka edaspidi vigu, kuid meil on nüüd kindel siht ja me teame, mida me tahame teha,» ütles Zuckerberg.

Uudis oli investoritele väga meelt mööda ning Facebooki aktsia tõusis kauplemisjärgsetel tundidel 12 protsenti 168 dollari peale. Enne kolmapäeva oli Facebooki aktsia langenud pärast juulikuus avaldatud majandustulemusi 34 protsenti. Zuckerberg ütles toona, et täiendavad kulutused turvalisusele hakkavad kasumi kasvu pidurdama.

2018 oli tõenäoliselt Facebooki 15-aastase ajaloo üks kõige keerulisemaid. Märtsis lahvatanud Cambridge Analytica andmeskandaal oli vaid esimene üks paljudest ning Zuckerberg pidi aasta jooksul andma oma ettevõtte tegevustest aru nii USA kongressi kui ka Euroopa Parlamendi ees. Mitmed riigid on lubanud hakanta Facebooki rangemalt reguleerima.